Wegen Drohung und Beleidigung vor Gericht : Junger Rheinbacher nach „martialischer Mahnwache“ auf der Anklagebank

Rheinbach Einen 20-Jährigen hat das Strafgericht in Rheinbach vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen. Der junge Mann soll einen Demonstranten als „Scheiß Jude“ bezeichnet haben, konnte vom Kläger aber nicht zweifelsfrei erkannt werden.

Wegen Beleidigung musste sich der junge Mann jetzt vor dem Strafgericht des Amtsgerichts verantworten. Weil der Angeklagte zum Zeitpunkt des Tatvorwurfs unter 21 Jahre alt war und damit juristisch als Heranwachsender gilt, wurde der Fall nicht in Düsseldorf, sondern in Rheinbach verhandelt. „Das Ganze stimmt nicht“, sagte er. Er habe den Namen der Person überhaupt nicht gekannt. „Und gerufen habe ich so was schon mal gar nicht“, beteuerte er.