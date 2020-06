Über Influencer im Netz : Film der Glasfachschule premiert im Autokino Rheinbach

Auszeichnung

Die Filme der Medienschüler der Staatlichen Glasfachschule Rheinbach sind – in mehrfacher Hinsicht – kleine Kunstwerke. Mit Kameramann und Berufsschullehrer Bernd Siering haben die Teams einen echten Profi an ihrer Seite. Kein Wunder also, dass die aufwendig produzierten Dokumentarstreifen auch bei Filmfestivals wie dem renommierten NaturVision-Filmfestival in Ludwigsburg punkten: 2019 etwa heimsten die Medienschüler aus Rheinbach mit ihrer Umweltdoku „Skrupellos“ in Ludwigsburg den Newcomer-Filmpreis ein. Natur-Vision ist ein Branchenfestival mit internationalem Filmwettbewerb und hoch dotierten Preisen.