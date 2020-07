GA-Leser saunieren auf Probe : General-Anzeiger und Monte Mare verlosen Eintrittskarten

Rheinbach Das Monte Mare in Rheinbach und der General-Anzeiger verlosen Eintrittskarten für den Tag vor der offiziellen Wiedereröffnung. Die Gewinner haben einen Probetag für sich.

Nach mehr als 110 Tagen Schließung öffnet das Monte-Mare-Bad in Rheinbach am Mittwoch, 8. Juli, wieder seine Pforten. Bevor der Betrieb – mit gewissen Corona-Regeln – wieder startet, können Leser des General-Anzeigers am Dienstag, 7. Juli, beim Probebetrieb am Tag zuvor das Schwimmbad oder den Saunabereich nutzen. „Die Gewinner haben das Freizeitbad oder das Sauna-Areal an diesem Tag fast ganz für sich alleine“, berichtet Jörg Zimmer, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Monte Mare Unternehmensgruppe.

Karten für Schwimmbad und Sauna

Der GA und Monte Mare verlosen zehnmal je zwei Sauna-Eintrittskarten, gültig am 7. Juli im Zeitfenster von 13.30 bis 18 Uhr sowie außerdem zehn Familien-Eintrittskarten für das Freizeitbad (zwei Erwachsene und maximal drei eigene Kinder), gültig am 7. Juli im Zeitfenster von 13 Uhr 16 Uhr.

Leser, die an der Verlosung der Saunakarten teilnehmen möchten, rufen bitte die GA-Gewinnhotline (01379) 88 68 11 an. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort GAB3 an die Kurzwahl 1111. Leser, die an der Verlosung der Familienkarten teilnehmen möchten, rufen bitte unsere GA-Gewinnhotline an (01379) 88 68 12. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort GAB4 an die Kurzwahl 1111.