Grünes Licht von Bezirksregierung : Freiwillige Feuerwehr bleibt in Rheinbach freiwillig

Rheinbach Grünes Licht für die Ausnahme: Die Kölner Bezirksregierung bestätigt, dass die Freiwillige Feuerwehr Rheinbach keine Hauptamtlichen für die Wache braucht.

Besonders aus zwei Gründen sprachen sich aber die Rheinbacher Feuerwehrleute gegen den Einsatz von hauptamtlichen Kräften in ihrer Wache am Brucknerweg aus: „Eine ständig besetzte Wache wäre ein erheblicher Kostenfaktor für die Stadt“, sagte Jörg Kirchhartz, stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach, auf GA-Anfrage. Das ginge „schnell in die Millionen“, so Kirchhartz. Es beim bestehenden System zu belassen, sei letztlich eine „Wertschätzung für die Rheinbacher Feuerwehr“, findet er.