In Rheinbach : Einweihung des Platz der Deutschen Einheit

Foto: Matthias Kehrein Der neue "Platz der Deutschen Einheit" liegt in der Nähe des Naturkindergartens.

Rheinbach Am Donnerstag fand die offizielle Einweihung des Platz der Deutschen Einheit in Rheinbach statt. Er soll an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren erinnern.

Gut Ding will Weile haben: Das gilt auch für den neuen "Platz der Deutschen Einheit" in Rheinbach. Passend zum Feiertag am Donnerstag wurde der bis dahin namenlose Platz im Neubaugebiet zwischen "Am Blümlingspfad" und Schweitzerstraße zum "Platz der Deutschen Einheit". Die offizielle Einweihung übernahmen bei einer kleinen Feierstunde Bürgermeister Stefan Raetz, seine beiden Stellvertreter Claus Wehage und Kalle Kerstholt, die Fraktionsvorsitzenden der Ratsparteien und einige Bürger.

Von der Idee bis zur Realisierung war es ein langer Weg. Schon vor neun Jahren hatte CDU-Ratsmitglied Wehage mit dem sachkundigen Bürger Ernst Preutenborbeck einen Antrag auf die Benennung eines solchen Platzes gestellt, damit "Rheinbach dokumentiert, dass es die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes als einen großen geschichtlichen Glücksfall betrachtet". Mangels Mehrheiten im Rat zogen die Initiatoren 2011 ihren Antrag zurück.

Info Kurz gefragt Nun hat auch Rheinbach einen "Platz der Deutschen Einheit". Neun Jahre dauerten die Diskussionen, bis die entsprechende Idee von CDU-Ratsmitglied und Vize-Bürgermeister Claus Wehage (80) Realität wurde. Am Donnerstag wurde die Fläche vor dem Naturkindergarten zwischen der Straße "Am Blümlingspfad" und "Schweitzerstraße" als "Platz der Deutschen Einheit" eingeweiht. Zufrieden mit der Namensgebung zeigte sich Initiator Wehage. Mit ihm sprach Susanne Träupmann. Ihre Idee hat sich durchgesetzt. Wie fühlen Sie sich jetzt? Claus Wehage: Es macht mich froh, dass sich die Idee endlich umsetzen ließ. Es war ein langwieriger Prozess. Aber mir war es wichtig, dass wir auch einen Platz haben, der an die friedliche Revolution der DDR-Bürger erinnert - denn diese war keineswegs selbstverständlich - , die letztlich die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht hat. In Rheinbach haben wir Straßennamen, die an Leipzig oder Dresden erinnern und eher den Trennungsgedanken implizieren. Daher fand ich es nur logisch, dass wir jetzt einen Ort haben, der mit der Wiedervereinigung etwas Positives darstellt. Warum hat das so lange gedauert? Wehage: 2010 haben Ernst Preutenborbeck und ich bereits einen Antrag auf einen "Platz der Deutschen Einheit" gestellt, ihn dann aber 2011 wegen fehlender Zustimmung der anderen Fraktionen zurückgezogen. Problematisch war die Wahl der Örtlichkeit, denn es sollten keine Umbenennungen bisheriger Plätze stattfinden. 2017 stimmte der entsprechende Ausschuss dann zu und entschied sich für diesen Platz im Neubaugebiet. Warum braucht Rheinbach einen "Platz der Deutschen Einheit"? Wehage: Wir haben in der Glasstadt eine lebendige Erinnerungskultur. Deshalb war für mich die Einrichtung eines solchen Platzes zwingend erforderlich. Außerdem: Der Platz wurde 2004 mit Mitteln aus dem Bonn-Berlin-Topf mitfinanziert. Also kann man sagen: Der Platz ist quasi ein Symbol der deutschen Einheit, also muss er auch so heißen.

Ein zweiter Anlauf 2016 war erfolgreich. Der Ausschuss für Standortförderung, Gewerbe, Wirtschaft, Tourismus und Kultur stimmte mehrheitlich für die Benennung eines solchen Platzes und wählte als Standort die Fläche vor dem Naturkindergarten.

Ein bedeutsamer Tag

"Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist ein bedeutsamer Tag. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten daran erinnern, dass es eine friedliche Vereinigung beider deutscher Staaten war. Das war einmalig und ein historisches Ereignis", sagte Raetz in seiner Ansprache. Und er betonte, dass die Wiedervereinigung Deutschlands, so wie sie abgelaufen sei, auch ein wesentlicher Grund für den Frieden in Deutschland und Europa sei. Kritische Worte fand der Verwaltungschef für die immer noch vielfach existierende Trennung zwischen Ost- und Westdeutschen.

So bedauerte er, dass es 30 Jahre nach dem Fall der Mauer - und das sei länger als diese bestanden habe - noch Mauern in den Köpfen der Menschen gebe. So werde die DDR bei manchen Ostdeutschen geradezu verklärt. Deshalb sei es wichtig, dass es auch in Rheinbach einen Platz der Einheit gibt. Mehr als zufrieden zeigte sich Claus Wehage mit der Realisierung seines "Herzenswunsches". "Damit wollen wir auch unsere Dankbarkeit dokumentieren, dass Bürger durch eine friedliche Revolution die Einheit ermöglicht haben." Die Einheit soll auch in der weiteren Gestaltung des Platzes zum Ausdruck kommen. So soll ein Wettbewerb unter Jugendlichen auf den Weg gebracht werden. "Denn die jungen Leute sind die Zukunft", so Raetz.

