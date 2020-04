Oldtimer- und Musikveranstaltung : Rheinbach Classics wegen Corona-Pandemie abgesagt

Rheinbach Das Team hat verschiedene Optionen durchgespielt, am Ende steht jedoch die Absage: Die Rheinbach Classics finden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt.

Die Nachricht dürfte nicht überraschen: Auch die Rheinbach Classics sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Freitagmorgen mit. „Schweren Herzens müssen auch wir uns der momentanen Situation fügen und, um die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, der Oldtimerfahrer, der Partner, Unterstützer, ehrenamtlichen Helfer und unseres Organisationsteams zu schützen, die Rheinnach Classics 2020 absagen“, heißt es in der Pressemitteilung. In diesem Jahr hätte die Veranstaltung vom 17. bis 19. Juli stattfinden sollen. Großveranstaltungen sind bis einschließlich 31. August untersagt.