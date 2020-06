Versammlung in der Tennishalle am Schornbuschweg : CDU Rheinbach kürt Oliver Wolf als Bürgermeisterkandidat

Foto: Axel Vogel

Rheinbach Oliver Wolf geht als Kandidat der CDU ins Rennen um den Bürgermeisterposten in Rheinbach. Die Christdemokraten wählten Wolf am Samstagnachmittag bei ihrer Mitgliederversammlung in der Tennishalle am Schornbuschweg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel

Die Mitglieder der CDU Rheinbach haben am Samstagnachmittag für Oliver Wolf als Bürgermeisterkandidat votiert. Bei ihrer Mitgliederversammlung stimmte der Großteil der versammelten Mitglieder für Wolf.

Das Treffen findet zum ersten Mal in der Tennishalle am Schornbuschweg statt. Das geschieht aus zwei Gründen: Die seit mehr als drei Jahren von persönlichen Querelen erschütterte Partei hat trotz des Streits einen enormen Mitgliederanstieg zu verzeichnen. Waren Mitte Mai 450 CDU-Mitglieder eingeschrieben, sind es aktuell 526, wie CDU-Chef Markus Pütz am Freitag erklärte. Außerdem muss die Partei in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie strenge Vorgaben einhalten.