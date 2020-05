Bürgermeisterkandidatur in Rheinbach : Neue Gegner für CDU-Mann Oliver Wolf

Bürgermeisterkandidatur in Rheinbach

Rheinbach Die parteilosen Thomas Spitz und Ludger Banken bringen Bewegung in das Kandidatenkarussell um das Bürgermeisteramt in Rheinbach. Für die CDU geht bekanntlich der Gewerbevereinsvorsitzende Oliver Wolf ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus.

Thomas Spitz bringt Bewegung ins Kandidatenkarussell um die Wahl des Rheinbacher Bürgermeisters. Der 56-Jährige erwägt, seinen Hut als unabhängiger Kandidat in den Ring zu werfen. Spitz ist in der Rheinbacher Stadtverwaltung zuständig für Digitalisierung und E-Government. Als möglicher gemeinsamer Kandidat von SPD, FDP, UWG und Grünen gehandelt wird nach GA-Informationen der 54-jährige Ludger Banken.

Banken lebt in Rheinbach und war bis 2015 Bürgermeister der 10.000-Einwohner-Gemeinde Everswinkel bei Münster. Bis Ende vergangenen Jahres war der parteilose Banken Geschäftsführer der Gemeindewerke Everswinkel. Einziger Kandidat der CDU ist bisher Oliver Wolf.

Spitz will noch abwarten

Nach GA-Informationen will Spitz noch abwarten, welche Bürgermeister-Kandidaten die anderen Parteien aufstellen. Zu seinen Plänen wollte er sich am Donnerstag nicht weiter äußern. Dies werde er tun, wenn er eine Entscheidung getroffen habe, teilte er mit. Spitz stammt aus Mannheim. Er zog 1975 mit seinen Eltern nach Merzbach-Neukirchen. Seit kurzem wohnt er mit seiner Frau in der Rheinbacher Kernstadt.