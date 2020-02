Neues Kassengesetz : Bornheimer Einzelhändler kritisieren Bonpflicht

Bornheim Seit dem 1. Januar sind alle Gewerbetreibenden dazu verpflichtet, für jeden Verkauf einen Kassenzettel auszudrucken. Das gefällt den Bornheimer Einzelhändlern und ihren Kunden nicht.

In Bornheim sind die Meinungen nicht allzu verschieden. Weil die Läden seit Anfang des Jahres dazu verpflichtet sind, Kassenzettel auszudrucken, müssen einige Händler zu einem neuen Kassensystem wechseln. „Das Gesetz bringt so einige Mehrkosten mit sich“, beschwert sich Cornelia Gratzfeld, Ladeninhaberin der Wollbude.

Dies bestätigt eine Umfrage auf der Königsstraße. „Mir ist es lästig“, sagt Elisabeth Blesgen aus Bornheim. Sie schmeiße den Bon immer weg. „Bei kleineren Beträgen lasse ich die Kassenzettel direkt im Laden“, schließt sich Frank Niefanger aus Hersel an. Katharina Röder aus Bornheim ist ferner verärgert über den zusätzlichen Müll. „Gerade heutzutage, in Zeiten der Digitalisierung, sollten wir es anders lösen können“, kritisiert sie.

Geschäfte mit teuren Artikeln merken kaum einen Unterschied

Die Geschäfte, in denen teurere Artikel über die Ladentheke gehen, spüren kaum eine Veränderung. Dort, wo es niedrigpreisige Artikel gibt, ist das anders. So beispielsweise in der Landsberg Bäckerei in der Königsstraße. Danach gefragt, wie sie die Belegausgabepflicht sieht, zeigt Verkäuferin Claudia Welter einen riesigen Eimer voller Kassenbons. Ihre Kunden seien über die neue Regelung empört und schickten gesammelte Kassenbons nach Berlin. „Die sollen sehen, was sie mit diesem Gesetz angestellt haben. Erst wollen sie die Welt retten und jetzt so was“, ärgert sich die 47-Jährige.