27-Jähriger schwer verletzt : Auto überschlägt sich an Kreisverkehr in Rheinbach

Auto überschlägt sich an Kreisverkehr in Rheinbach

Rheinbach Ein 27-Jähriger ist bei einem Unfall in Rheinbach schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte offenbar einen Kreisverkehr übersehen. Das Auto hob ab und kollidierte mit einem Baum, einem Zaun und mehreren Verkehrszeichen.

Schwere Verletzungen hat ein 27-Jähriger bei einem Unfall erlitten, der sich am frühen Dienstagmorgen in Rheinbach ereignet hat. Gegen 2.45 Uhr war der Fahrer eines Renaults auf der Meckenheimer Straße (L158) in Richtung Rheinbach unterwegs. Auf Höhe der Siemensstraße übersah er offenbar den dortigen Kreisverkehr, der mit einem Erdhügel versehen ist. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Fahrzeug eine so hohe Geschwindigkeit, dass der Erdhügel wie eine Sprungschanze wirkte, das Auto abhob und über den Kreisverkehr flog. Beim Flug touchierte es demnach einen Baum.