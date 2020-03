Veranstaltung im Himmeroder Hof : 400 Menschen demonstrierten in Rheinbach gegen Politik der AfD

400 Menschen demonstrierten in Rheinbach gegen Politik der AfD

In Rheinbach haben rund 400 Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach In Rheinbach haben rund 400 Menschen gegen die Politik der AfD demonstriert, während im Himmeroder Hof die Partei eine Info-Veranstaltung unter dem Motto „Klima – Grund zur Aufregung?“ abhielt.

Eine bunte Gesellschaft versammelte sich am Sonntagmorgen auf dem Himmeroder Wall. Und so sollte es ja auch sein. Unter dem Motto „Rheinbach bleibt bunt“ hatten drei junge Leute aus der Stadt (Britta Schäfer, Elena Zavelberg und Uwe Reuter) zu einer Protest-Kundgebung gegen eine Veranstaltung der Kreis-AfD im Himmeroder Hof aufgerufen.

Organisatorin: „Ein friedliches, aber lautstarkes Zeichen“

Der Musiker Adi Becker, Chef der Tomburg Winds, sagte, die AfD schüre nur Angst, biete aber keine Lösungen an. Ihre Wortwahl bestärke „verwirrte Geister“ in ihren Taten. Er appellierte an die Zuhörer, sich auch im Alltag gegen rassistische Sprüche zu wehren.