Veranstaltung im Himmeroder Hof : 400 Menschen demonstrieren in Rheinbach gegen Politik der AfD

400 Menschen demonstrieren in Rheinbach gegen Politik der AfD

In Rheinbach haben rund 400 Menschen gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach In Rheinbach haben rund 400 Menschen gegen die Politik der AfD demonstriert, während im Himmeroder Hof die Partei eine Info-Veranstaltung unter dem Motto „Klima – Grund zur Aufregung?“ abhielt.

Die AfD Rhein-Sieg hatte am Sonntag zu der Info-Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Espendiller in den Himmeroder Hof in Rheinbach eingeladen. „Klima – Grund zur Aufregung?“ lautete das Thema. Während im Ratssaal gut 30 Zuhörer den Ausführungen des Politikers folgten, demonstrierten draußen auf dem Himmeroder Wall nach Schätzung der Polizei etwa 400 Menschen mit Trillerpfeifen, Tröten und fantasievollen Plakaten gegen die Politik der AfD.