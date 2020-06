Drogenprozess am Landgericht Bonn : 38-Jähriger muss wegen zwei Kilogramm Kokain für vier Jahre Haft

Bonn/Rheinbach Ein 38-jähriger Kurier fuhr im Dezember 2019 mit Drogen in seinem Pkw auf die Raststätte Peppenhoven und wurde bei einer Routinekontrolle von der Polizei erwischt. Nun muss er vier Jahre ins Gefängnis.

Ein 38 Jahre alter Mann muss für vier Jahre ins Gefängnis. Der Mann war am 17. Dezember vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle an der Raststätte Peppenhoven mit zwei Kilogramm Kokain in seinem Wagen erwischt worden. Die dritte große Strafkammer unter dem Vorsitz von Isabel Köhne verurteilte den Angeklagten am Freitag in Bonn wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge sowie Beihilfe zum Drogenhandel.