Bewerber in Rheinbach : Oliver Wolf als Bürgermeisterkandidat nominiert

Bewerber in Rheinbach

Rheinbach Der Vorstand der zerstrittenen CDU Rheinbach nominiert Oliver Wolf (43) als Bürgermeisterkandidat. Er ist ein Bewerber ohne Lager.

Die Erleichterung ist Markus Pütz, Chef der CDU Rheinbach, anzusehen. Seine Partei hat einen Bewerber für die Bürgermeisterwahl im September gefunden. Der Stadtverbandsvorstand hat am Dienstagabend beschlossen, den 43 Jahre alten Unternehmer Oliver Wolf den rund 420 Mitgliedern der Partei als Bewerber für die Nachfolge von Amtsinhaber Stefan Raetz vorzuschlagen. Im November hatte Raetz (60) angekündigt, bei der Kommunalwahl nicht erneut für das Spitzenamt zu kandidieren.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Lager innerhalb der Partei sagte Pütz: „Oliver Wolf ist frei von jedweder Befindlichkeit, und er verfügt über die Ausstrahlung, in der CDU für Ruhe zu sorgen.“ Wolf ist zwar seit seinem 18. Lebensjahr CDU-Mitglied, er gilt aber keinem Lager zugehörig. Seit März 2013 ist Wolf Vorsitzender des Rheinbacher Gewerbevereins, in dem aktuell 250 Mitglieder aus allen Bereichen von Handel über Handwerk bis zu Freiberuflern organisiert sind. In dieser Funktion meldet sich der Vereinschef regelmäßig zu Fragen der Stadtentwicklung, des Verkehrs oder des Einzelhandels zu Wort.