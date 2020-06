Kommentar zur Ratssitzung in Rheinbach : Kein guter Stil

Dass es sich an der Straße Vor dem Voigtstor im Rheinbacher Zentrum noch mehr staut, wenn an der Pallottistraße gebaut wird, befürchtet die SPD. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Die Anträge für den Rheinbacher Rat, so berechtigt diese inhaltlich auch sein mögen, drei Wochen nach einer mehrheitlichen Ablehnung im zuständigen Fachausschuss erneut zur Abstimmung vorzulegen, ist kein guter Stil, findet GA-Redakteur Mario Quadt.

Keine Frage: Es ist Wahlkampf. Auch in Zeiten von Maskenpflicht und Abstandregeln während der noch laufenden Corona-Pandemie sind die Parteien im Kampfmodus. Wie üblich geht es um jede Stimme – in der Rheinbacher Politik ist das nicht anders. Die, die schon im Rat sind, nutzten am Montagabend die vorletzte Zusammenkunft des Gremiums der laufenden Wahlperiode in der Stadthalle als Bühne, um für seine Partei und nicht zuletzt für sich zu werben.

Das ist legitim und menschlich sehr verständlich. Dass allerdings Anträge – so berechtigt sie inhaltlich auch sein mögen – allerdings drei Wochen, nachdem sie im zuständigen Fachausschuss nach eingehender Debatte mehrheitlich abgelehnt worden sind, im Rat erneut zur Abstimmung gestellt werden, ist ein schlechter Stil – selbst in Wahlkampfzeiten. Das Abstimmungsergebnis von 22-mal Ja und zwölfmal Nein für das Jugendmedizinische Zentrum an der Pallottistraße zeigt sehr klar, dass das Votum nicht auf des Messers stand, sondern die Zustimmung eindeutig ausgefallen ist. Neue Erkenntnisse zur Neubewertung der Abstimmungsgrundlage in der Zwischenzeit sind nicht ersichtlich.