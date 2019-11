Wohnen in der Region : Gutachten zeigt Handlungsbedarf beim Wohnbau in Rheinbach

Wohnen in Rheinbach

2017 lebten von den 27 373 Einwohnern Rheinbachs 15 914 in der Kernstadt und 11 459 in den Ortschaften und Weilern. Seit 2006 ist das ein moderater Zuwachs um 1,5 Prozent. Zwei Alters-Pyramiden des Planungsbüros Jansen zeigen den Trend: 2018 stellten die 50- bis 60jährigen den höchsten Anteil. 2035 werden es die 60- bis 70jährigen sein.Verjüngung erfolge nur durch Zuwanderung. Jeder einzelne beansprucht immer mehr Wohnraum. Von zwölf qm pro Kopf in der Nachkriegszeit sei dies auf heute 42 qm gewachsen. Die Familiengrößen lägen in der Kernstadt bei 2,1 Personen und in Neubaugebieten bei 2,8. Bis 2035 werden laut Berechnung des Landes NRW ca. 2080 neue Wohneinheiten gebraucht, davon 1.160 in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 920 in Mehrfamilienhäusern. aed