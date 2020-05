Lockerungen in der Corona-Krise : Kommunen öffnen gesperrte Spielplätze

Auf dem gesperrten Spielplatz hinter dem Feuerwehrhaus in Witterschlick sollen Mädchen und Jungen bald wieder toben können. Foto: Matthias Kehrein

Rhein-Sieg-Kreis In den Städten und Gemeinden in Vorgebirge und Voreifel laufen die Vorbereitungen für die Öffnung der Spielplätze auf Hochtouren.



Für viele Eltern und Kinder ist das mit Sicherheit eine gute Nachricht. Ab Donnerstag öffnen viele Spielplätze wieder – allerdings mit Einschränkungen. So müssen Begleitpersonen den bekannten Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Darüber hinaus können die Städte und Gemeinden weitere Bedingungen festlegen. In den vergangenen Wochen konnten Kinder hauptsächlich in den eigenen vier Wänden, im eingezäunten Garten oder weit abseits in Feld, Wald und Wiese spielen.

■ In Rheinbach und Meckenheim war die Wiedereröffnung der Spielplätze am Montag, dem ersten Werktag nach der Bekanntgabe der neuen Verordnung des Bundes, Thema in den Krisenstäben. Entwarnung bedeutet die Öffnung der Spielflächen dennoch nicht.

Die Coronaschutzverordnung gelte nach wie vor für alle. Wie Norbert Sauren, Pressesprecher der Stadt Rheinbach, erläuterte, werde die Verwaltung keine Quadratmeterzahlen oder Personenhöchstzahlen je Spielplatz festlegen.

Die bekannten Schutzmaßnahmen seien jedoch einzuhalten. An die Sperrungen haben sich die Bürger ebenso wie die Kinder sehr diszipliniert gehalten, so Sauren. Im Zuge der Öffnung der Plätze müsse man die Begleitpersonen in die Pflicht nehmen, für die Einhaltung der Abstände zu sorgen. „Die Stadt macht das Spielen auf den Flächen wieder möglich. Die Umsetzung muss jeder selbst gewährleisten“, sagte Sauren.

In Meckenheim will die Stadt die Flächen am Donnerstag wieder zum Klettern, Rutschen, Schaukeln und Toben freigeben. Auf den insgesamt 38 öffentlichen Plätzen werden Kinder auf Flächen zwischen 110 und 4000 Quadratmetern unter bestimmten Voraussetzungen wieder spielen dürfen.

Auch dort sind die derzeit geltenden Abstands- und Verhaltensregeln, für deren Einhaltung die Erziehungsberechtigten und Begleitpersonen verantwortlich sind, Grundlage für die Öffnung. Den Beigeordneten Holger Jung freut, dass die Spielplätze wieder öffnen, er appellierte aber an die Eltern, sorgsam und verantwortungsvoll auf die Einhaltung der Regeln zu achten.

■ In Bornheim werden die Bolzplätze nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Henseler zunächst geschlossen bleiben. Die Spielplätze allerdings sollen geöffnet werden. Nach eigenen Angaben verfügt die Stadt über 51 öffentliche Kinderspielplätze. Fünf davon umfassten zusätzlich einen Bolzplatz, drei seien reine Bolzplätze.

Laut Henseler könnten an den Spielplätzen zusätzliche Informationen zum Schutz vor Corona angebracht werden. Eine Zugangsbeschränkung beziehungsweise eine maximale Besucherzahl wolle die Stadtverwaltung aktuell aber nicht festlegen, zumal es unterschiedlich große und unterschiedlich genutzte Spielplätze im Stadtgebiet gebe. „Wir wollen das beobachten“, sagte Henseler im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Er appelliert an die Vernunft und die Verantwortung der Erwachsenen bei der Spielplatznutzung. Gegebenenfalls müssten weitere Regelungen erlassen werden.

■ In Alfter werde die Gemeinde die über 30 Spielplätze schrittweise öffnen. „Vor der Öffnung für Eltern und Kinder muss die Verkehrssicherheit überprüft werden“, teilte Gemeindesprecherin Maryla Günther mit. Es sei geplant, Spielplätze in Schulnähe zuerst zu öffnen.

■ In Swisttal unterzieht Bauhofleiter Stefan Schumacher am heutigen Mittwoch alle 32 Spielplätze einer Abschlusskontrolle. Die Sicherheit auf den Plätzen ist auch während der Sperrung kontrolliert worden. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Bauhofes die Grasflächen geschnitten.