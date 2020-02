Ärger wegen Naherholungsgebiet : Rhein-Sieg-Kreis kassiert Pläne für Sanierung der Weiher

Rheinbach Ein Sachverständigenbüro muss die Anträge für das 1,6 Millionen Euro teure Umweltprojekt im Rheinbacher Stadtwald erneut modifizieren. Seit sieben Jahren bemüht sich die Kommune darum, die Weiher im Wald ökologisch und optisch aufzuwerten.

Das betreffende Waldgebiet im Rheinbacher Stadtwald ist ein FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) und steht unter besonderem Schutz. Die Folge: Alle Maßnahmen, die in den bestehenden Status eingreifen, erfordern vorab eine Fülle von ökologischen Untersuchungen und Gutachten. Der sogenannte Pilgerpfad führt durch den Stadtwald an den Pilgerpfadsweihern vorbei bis zur Waldkapelle. Vor gut 300 Jahren ist der Eulenbach umgeleitet worden, um die Rheinbacher Kernstadt besser mit frischem Bachwasser versorgen zu können. qm

Die Weiher im Stadtwald verfügen über eine lange Historie: Mitte des 13. Jahrhunderts veranlassten die Himmeroder Zisterziensermönche, dass unterhalb der Stelle, an der heute die Waldkapelle steht, ein Abzweig des aus dem Höhenort Todenfeld kommenden Rinnbachs, der heute als Eulenbach bezeichnet wird, gegraben wird. Mit diesem Wasser sollten die Mühlen in der Kernstadt angetrieben werden. 1884 legten freiwillige Helfer des Verschönerungsvereins die Pilgerpfadsweiher an. Die Umsetzung einer Direktive aus Brüssel, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, sorgte dann 2013 dafür, dass die Stadtverwaltung damit begann, die Sanierung der Weiher zu planen.