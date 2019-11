47-Jähriger wurde von Polizei gestoppt : Prozess nach Schüssen in Heimerzheim geht weiter

Bis in die Nacht hinein sicherte die Polizei Spuren auf einem Feldweg bei Heimerzheim. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Ein 47-jähriger Swisttaler zog im Juni vergangenen Jahres mit einem Jagdgewehr durch Heimerzheim und bedrohte seine Schwester und Polizisten. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung steht er vor Gericht, der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

Von Gerda Saxler-Schmidt

Ein 47-jähriger Swisttaler muss sich wegen zweifacher vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung von Polizeibeamten mit einer Waffe vor dem Rheinbacher Amtsgericht verantworten. In der rund vierstündigen Verhandlung wurden am Dienstag noch nicht alle Zeugen angehört, für diesen Freitag ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt.

Was sich am 7. Juni vergangenen Jahres in Heimerzheim zugetragen hatte, mündete in einem Großeinsatz der Polizei. An dessen Ende wurde der Familienvater, der nach den damaligen Schilderungen ein mit einem Jagdgewehr in Richtung der Beamten gerichtet hatte, nach mehreren Warnschüssen von einem Polizeibeamten gezielt ins Bein geschossen, von einem Polizeihund in die Hand gebissen und schließlich überwältigt.

Am Anfang stand ein Familienstreit, bei dem es zwischen dem Angeklagten und seiner Schwester nach verbalen auch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war. Der Angeklagte schilderte im Prozess, dass er in seinem Revier unterwegs gewesen sei, um die Batterie an einem Elektrozaun auszutauschen und „unterwegs an einem Fuchsbau vorbei zu gehen“. Deshalb habe er „parallel die Jagdwaffe“ dabei gehabt. Als er nach Hause gekommen sei, habe seine Schwester ihn „sofort angekeift, ich soll die Waffe wegnehmen“. Er habe gesagt, dass die Waffe „leer“ sei, seine Schwester aber habe gleich ihren Lebensgefährten gerufen, der „sofort in den Streit mit eingestiegen“ sei. Der Angeklagte schilderte „Gezerre an der Waffe“ und Gerangel, in dessen Verlauf er mit seiner Schwester zu Boden gegangen sei. Sie sei schließlich über ihm gewesen und habe ihn gewürgt. „Ich habe Panik bekommen und mit den Armen rumgerudert und dabei wohl meine Schwester getroffen“, schilderte er vor Gericht.

Aus Sicht der 49-jährigen Schwester aber handelte es sich um einen gezielten Schlag zunächst mit der flachen Hand und später mit der Faust in ihr Gesicht sowie einen versuchten Kopfstoß. Eskaliert war die Situation wegen des Jagdgewehrs. Sie selbst und die gemeinsame Mutter hätten versucht, ihm die Waffe abzunehmen.

47-Jähriger bedrohte Polizei mit Jagdgewehr

„Ich wollte ihm die Waffe wegnehmen, er versuchte mir eine Kopfnuss zu geben. Irgendwann stand er über mir und hat mit dem Gewehr ausgeholt“, sagte die 49-Jährige. Sie habe sich weggedreht, weil sie nicht habe sehen wollen, „was er mit dem Gewehr anstellen würde“. Das wiederum schilderte die 73-jährige Mutter: „Er stellte sich breitbeinig über meine Tochter und wollte mit dem Gewehr zuschlagen.“ Sie habe nur dazwischen gebrüllt. Während Schwester und Bruder miteinander gerungen hätten, sei ihr Sohn irgendwann zu Boden gegangen, die Schwester habe auf ihm gekniet und seine Handgelenke fixiert, wie ihr inzwischen herbeigeeilter Lebensgefährte schilderte. Er habe mit dem 47-Jährigen um die Waffe gerangelt, sie hin und hergezerrt, bis er sie ihm schließlich entwunden und zur Seite gelegt habe. Er habe sich anstelle seiner Lebensgefährtin auf den am Boden Liegenden setzen wollen, was diese aber abgelehnt habe. Stattdessen sei er geschickt worden, an der Straße auf die Polizei zu warten. Weil er die Situation für geklärt gehalten habe, habe er das auch gemacht.

Zwischenzeitlich hatte sich der Mann aber befreien können. Mit dem geschulterten Gewehr machte er sich übers Feld auf in Richtung Autobahn. Währenddessen rief er selbst mehrfach die Polizeileitstelle an, wie ein 28-jähriger Beamter vor Gericht schilderte. Er habe zunächst einen „guten Draht“ zu dem bekanntermaßen bewaffneten Anrufer gehabt. Der Mann sei aber „sehr sprunghaft“ gewesen und sein Zustand habe zunehmend „in Richtung verzweifelt“ gewechselt. Er habe ihm „ganz klar gesagt, wie er sich zu verhalten habe, damit alles glimpflich“ ausgehe, so der Polizist: niemals die Waffe auf die Kollegen richten und auch keine Bewegung in Richtung der Waffe machen.

