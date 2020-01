Neues Restaurant : Pizzeria Tuscolo plant Filiale in Rheinbach

Ein Tuscolo-Restaurant zieht an den Wilhelmsplatz. Foto: Matthias Kehrein

RHEINBACH Das Bonner Restaurant Pizzeria Tuscolo plant eine weitere Filiale in Rheinbach. Das bestätigte ein leitender Mitarbeiter des Familienunternehmens dem GA.

Am zentralen Wilhelmsplatz in der Rheinbacher Kernstadt tut sich etwas. Vor wenigen Wochen ist ein Modegeschäft aus dem Haus Nummer 3 ausgezogen, jetzt wird das Gebäude mit der stilvollen Gründerzeit-Fassade umgebaut. Denn das Bonner Restaurant Pizzeria Tuscolo wird dort offenbar eine weitere Filiale eröffnen. „Es ist in Planung“, sagte auf Anfrage des General-Anzeigers ein leitender Mitarbeiter des Familienunternehmens. „Aber es dauert noch ein bisschen.“ Er könne noch keine näheren Angaben machen, zumal Inhaber Pietro Esposito derzeit in Urlaub sei.

Das Ordnungsamt der Stadt Rheinbach ist zuständig für die Genehmigung und Erteilung der Konzession. Wie Pressesprecher Norbert Sauren dem GA erklärte, gebe es „einen Interessenten, der zurzeit auch Umbaumaßnahmen durchführt“. Näheres könne auch er nicht sagen. Allerdings liege auch noch kein Antrag auf Genehmigung einer Konzession vor.

„Die italienische Lebensart mit den delikaten Köstlichkeiten“, schreibt das aktuelle Gastronomie-Magazin „Bonn geht aus!“ des General-Anzeigers zum „Tuscolo“ unter der Überschrift „Pizza hoch drei“ in der Rubrik „Italienische Restaurants“. „Man nehme ein stimmiges Konzept mit Qualität und frischen Produkten, zaubere leckere Pasta, Salate und riesige Pizzen von 35 Zentimeter Durchmesser – und schon kommt man am Tuscolo nicht vorbei. Was vor 30 Jahren seinen Anfang nahm, ist mittlerweile eine kulinarische Institution mit drei Pizzerien in Bonn und Umgebung geworden.“