Belastung durch Dünger : Nitratmenge im Grundwasser übersteigt Grenzwerte zum Teil massiv

Bornheim Die Düngerbelastung im Grundwasser liegt mitunter beim Doppelten des Grenzwerts. Moderne Technik sorgt für Verbesserung.

Mit dem Frühling nimmt der Gemüseanbau im Vorgebirge Fahrt auf. Was einerseits dafür sorgt, dass die Menschen in der Region mit frischen wie gesunden Nahrungsmitteln versorgt werden, ist andererseits ein echtes Problem für die Umwelt. Denn für den linksrheinisch verbreiteten Anbau von Sonderkulturen wie Spargel oder Salat wird viel Dünger benötigt – und mehr verwendet, als das Gemüse aufnehmen kann. Die Folge: Der Dünger gelangt über den Boden ins Grundwasser und Stickstoffverbindungen, sogenannte Nitrate, lagern sich dort ab.

Dem Bornheimer Umweltamtsleiter Wolfgang Paulus zufolge liegen die Nitratwerte an Messstationen im Vorgebirge zum Teil bei 100 Milligramm pro Liter. Eine Ausnahme bilde die Messstelle am Wasserwerk. Dort mache sich der Einfluss des Rheins positiv bemerkbar, sodass die Nitratkonzentration nur bei 20 bis 25 Milligramm liege. Mit 100 Milligramm sind die Werte aber mitunter doppelt so hoch wie laut EU-Richtlinie und Deutscher Grundwasserverordnung vorgesehen. Wo der Grenzwert überschritten wird, muss rechtlich etwas dagegen getan werden, worauf etwa das Bundesumweltamt hinweist.

Bepflanzung mit Zwischenfrüchten mindert Nitrat-Konzentration

Methode: Erst den Boden ernähren, dann die Pflanze

Gleichwohl räumt Schwarz ein: „Ja, wir in der Landwirtschaft müssen ein Stück umdenken.“ Allerdings werde beim Obst- und Gemüseanbau eben mehr Stickstoff benötigt. Unter Druck gesetzt fühlt Schwarz sich von den Lebensmittelhändlern. Diese machten zum Beispiel genaue Vorgaben, wie ein Salat auszusehen hat. Die Händler seien „knallhart“ und bezahlten derart wenig, dass Landwirte kaum etwas an ihren Erzeugnissen verdienen könnten. Dabei seien die Produkte in den Läden teuer genug. Nur wo die Preisspanne herkommt, frage er sich manchmal. So sei er bereit, weniger anzubauen, wenn er dafür besser bezahlt würde. „Wenn wir von der Hälfte gut leben könnten, wäre es ruhiger“, macht Schwarz deutlich. So könnte er auch mal ein Feld brachliegen lassen, damit der Boden sich erholen kann. Und dann würde auch weniger Nitrat in das hiesige Grundwasser gelangen.