Unfall auf der L158 : Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Meckenheimer Kreuzung

Am Samstagabend ist es auf der L158 in Meckenheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist der Audi im Bild auf einen Mercedes geprallt. Zwei Insassinnen des Audis wurden verletzt. Foto: Ulrich Felsmann

Meckenheim Vermutlich wegen einer Missachtung der Vorfahrt ist es am späten Samstagabend an einer Kreuzung auf der Rheinbacher Landstraße in Meckenheim zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Zwei Frauen wurden durch den Aufprall verletzt.

Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr hat ein 21-jähriger Audi-Fahrer vermutlich die Vorfahrt eines 82-jährigen Mercedes-Fahrers übersehen, der auf der Rheinbacher Landstraße (L158) von Meckenheim in Richtung Rheinbach fuhr. Der Audi-Fahrer wollte von der Kalkoferstraße auf die L158 abbiegen, prallte dabei jedoch auf den heranfahrenden Mercedes.