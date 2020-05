Kollision zweier Fahrzeuge : Zusammenstoß auf dem Siebengebirgsring in Meckenheim

Zusammenstoß auf dem Siebengebirgsring in Meckenheim

Meckenhem Bei einer Kollision zweier Autos in Meckenheim wurden zwei Menschen verletzt. Die Autos sind beim Abbiegen auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Am Freitagvormittag sind in Meckenheim zwei Fahrzeuge kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf dem Siebengebirgsring an der Kreuzung zur Königsberger Straße.