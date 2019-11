Unfall : Auto rammt Arztpraxis in Meckenheim

In Meckenheim ist eine Person mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Eine Person ist am Mittwochmittag mit ihrem Auto in eine Arztpraxis in Meckenheim gefahren. Sie musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Der Vorfall erinnert an einen Unfall aus dem Vorjahr.

Verletzt wurde am Mittwochmittag eine Person bei einem Unfall an einer Arztpraxis in Meckenheim. Die Person war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto einige Stufen heruntergefahren und dann gegen das Gebäude geprallt. Sie wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Auswirkungen auf den Betrieb der Arztpraxis hatte der Unfall nicht, das Gebäude ist weiter betretbar.