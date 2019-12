Attacke auf 19-Jährigen in Meckenheim : Vater und Söhne wegen versuchten Mordes vor Gericht

Attacke auf 19-Jährigen in Meckenheim

Bonn/Meckenheim Nach einem brutalen Angriff auf einen 19-Jährigen in Meckenheim stehen ein Familienvater und seine beiden ältesten Söhne vor dem Bonner Landgericht. Sie sollen den Freund der Tochter des Familienvaters lebensgefährlich verletzt haben. Die Anklage geht von versuchtem Mord aus.

An der Schläfe des Mannes, der vis-à-vis der Anklagebank Platz genommen hat, ist deutlich eine große Narbe zu erkennen: Vor der vierten großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Montagmorgen unter größten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen einen 45-jährigen türkischen Familienvater und seine beiden Söhne begonnen und das mutmaßliche Opfer saß den drei Angeklagten als Nebenkläger gegenüber.