Stefan Fassbender : Meckenheimer SPD nominiert Bürgermeisterkandidaten

Meckenheim Die Sozialdemokraten in Meckenheim werden bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr mit Stefan Fassbender als Kandidat für das Bürgermeisteramt antreten.

Fassbender ist seit 2004 SPD-Mitglied, kommunalpolitisch aber bislang noch nicht in Erscheinung getreten. In seiner Vorstellungsrede kündigte er an, sich besonders für transparentes Verwaltungshandeln, Unterstützung von Ehrenamt und Vereinen, ein besseres Miteinander von Alt und Jung, aber auch die Schaffung von Wohnraum für alle Alters- und Einkommensgruppen sowie Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr einzusetzen. Umwelt- und Klimaschutzaspekte müssten in ganz besonderem Maße berücksichtigt werden.