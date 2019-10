Gerhard Donie : Meckenheimer ist Erfinder des Pömpeldarts

Foto: Axel Vogel Weltrekordhalter und Erfinder des Pömpeldarts ist Gerhard Donie aus Altendorf.

Meckenheim Der Meckenheimer Gerhard Donie ist Erfinder und Weltrekordhalter in der ungewöhnlichen Dart-Disziplin Pömpeldarts. Im Jahr 2007 war er bei "Wetten, dass...?" zu Gast.

Elf Millionen Fernsehzuschauer waren 2007 live dabei, als Gerhard Donie aus Meckenheim-Altendorf bei "Wetten, dass...?" mit Pömpeln, den praktischen Gummisaugglocken, die Verstopfungen im Toiletten- oder Waschbeckenabfluss lösen, auf die Rücken von zehn Freunden zielte. Dabei traf der Aktionskünstler und Erfinder des Pömpeldarts so oft, dass er seine Wette in der Livesendung triumphal gewann und zur Belohnung auch noch Gottschalk-Gast Wladimir Klitschko, damals amtierender Boxweltmeister im Schwergewicht, auf die durchtrainierte Brust werfen durfte. "Deine Brust ist im Prinzip okay", sagte der Meckenheimer vor laufender Kamera seinerzeit zur augenscheinlich beeindruckenden Anatomie des Modellathleten. Gut, dass der Profisportler und sein Bruder keine Boxhandschuhe im TV-Studio dabei hatten.

Auf der Suche nach ungewöhnlichen Jonglierutensilien erfand der Aktionskünstler aus dem Meckenheimer Doppelortsteil Altendorf-Ersdorf das Pömpeldart. Mit 15 Pömpeltreffern innerhalb von einer Minute steht Donie, notariell beglaubigt, im Guinness-Buch der Rekorde. Im - natürlich inoffiziellen - Training zu Hause klebten schon 24 Saugglocken nach einer Minute auf der selbst gebauten Pömpeldartscheibe, die zu Übungszwecken im Hof seines Hauses steht. "Ich brauche pro Pömpel zwischen zwei und drei Sekunden. Dann würde das Limit zwischen 20 und 30 Treffern pro Minute liegen", erklärte der Aktionskünstler, dessen Kerngeschäft kuriose Auftritte bei Galas, Messen oder Festivitäten aller Art sind.

TV-Erfahrung en masse sammelte er zuvor in der Rolle des Butlers Enno von Schwerin an der Seite von Karl Dall in 100 Fernsehsendungen wie "Kofferhoffer" und "Jux und Dallerei". Gerade der Umstand, dass er das Klebenbleiben der Pömpel auf dem Rücken nicht zu 100 Prozent kalkulieren kann, macht die von ihm ersonnene Disziplin spannend und "zu einem echten Sport", wie er findet.