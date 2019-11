Betreuungsplätze : Stadt plant neue Kindergärten in Meckenheim

Junge Künstler am Werk: Die Igelgruppe der Kita Pusteblume in Meckenheim mit ihrer Erzieherin Alev Polat. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim. In Meckenheim ist die Anzahl der Kinder unter drei Jahren erstmals auf mehr als 700 gestiegen, die Stadt will nun neue Tageseinrichtungen bauen. Ein Standort für ein Neubau wäre die Neue Mitte.

Schon im Vorjahr hatte die Stadt festgestellt, dass mehr junge Familien mit sehr kleinen Kindern nach Meckenheim gezogen waren, als man prognostiziert hatte. Seinerzeit hatte man die notwendigen Kapazitäten mit Überbelegungen in vorhandenen Kita-Gruppen und Interimslösungen schaffen können. Das wird in Zukunft eher nicht mehr möglich sein. Deshalb votierten die Vertreter der Politik im Jugendhilfeausschuss parteiübergreifend dafür, Ausbaumaßnahmen auf den Weg zu bringen und einen Neubau prüfen zu lassen.

Um 58 Kinder unterhalb des Schuleintrittsalters ist die Gesamtkinderanzahl allein von Januar 2018 bis Juni 2019 gestiegen. Das wären, wenn man geringe Gruppengrößen durch U3- oder Inklusions-Betreuung berücksichtigt, fast drei volle Betreuungsgruppen. Bisher werden von den 1496 Säuglingen, Klein- und Kindergartenkindern sowie den Vorschulkindern 934 in den städtischen Einrichtungen und den Tagesstätten in freier Trägerschaft betreut. Tagesmütter und ein Tagesvater betreuen weitere rund 100 Kinder in der Apfelstadt.

In diesem Jahr stieg die Anzahl der U3-Kinder in Meckenheim erstmals auf mehr als 700. Da Meckenheim nach wie vor Zuzugsgebiet ist, ist nicht anzunehmen, dass sich die derzeitige Entwicklung maßgeblich ändert.

Pro Betreuungsplatz in einem Neubau gewährt das Land 30000 Euro Zuschuss. Mit 16500 Euro je Platz will sich das Land an Um- und Ausbaumaßnahmen beteiligen, wenn dadurch höhere Kapazitäten entstehen. Auch Tagespflegeplätze können mit 500 Euro je Platz bezuschusst werden. Für die Stadt bliebe nach den Förderrichtlinien ein Eigenanteil von zehn Prozent, den sie selbst stemmen müsste, die jedoch im bestehenden im Haushalt bisher nicht berücksichtigt sind.

Zwei Maßnahmen sollen das Problem auf lange Sicht lösen. In Altendorf-Ersdorf will die Verwaltung in weiteren Gesprächen mit dem örtlichen katholischen Kirchengemeindeverband prüfen, ob man eine weitere Gruppe in der Kita Sankt Jakobus einrichten kann. Ein großer Baustein zur Erweiterung der Kapazitäten wäre eine bis zu fünf Gruppen fassende Einrichtung, die im Bereich der Neuen Mitte am Siebengebirgsring entstehen könnte. In direkter Nachbarschaft der bestehenden Kindertagesstätte Pusteblume entstünde damit eine zentral gelegene, gut erreichbare Einrichtung.