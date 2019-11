Bluttat in Meckenheim : Vater und Söhne bald wegen versuchten Mordes vor Gericht

Bluttat in Meckenheim

MECKENHEIM/BONN Ein 45-Jähriger soll mit seinen zwei Söhnen den Freund seiner 17 Jahre alten Tochter mit einem Radkreuzschlüssel lebensgefährlich verletzt haben. Nun müssen sich die Männer wegen versuchten heimtückischen Mordes vor Gericht verantworten.

Offenbar kam ein türkischer Familienvater nicht klar damit, dass sich seine 17-jährige Tochter in einen jungen Mann verliebt hatte. Mit seinen beiden ältesten Söhnen muss sich der 45-Jährige demnächst wegen versuchten heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Den Männern wird vorgeworfen in der Nacht zum 20. Juni diesen Jahres den 19 Jahre alten Freund der jungen Frau aus seinem Wagen gezerrt und mit einem Radkreuzschlüssel lebensgefährlich verletzt zu haben . Wie Gerichtssprecher Tobias Gülich am Montag mitteilte, ist auch ein 43-jähriger Freund des Vaters wegen Beihilfe angeklagt. Die 17-Jährige wurde bei der nächtlichen Attacke auf dem Meckenheimer Waldfriedhof ebenfalls verletzt.

Die beiden jungen Leute sollen sich in der Schule kennengelernt haben. Weil ihnen aber wohl klar war, dass eine Beziehung auf Ablehnung stoßen würde, verheimlichten sie ihre Freundschaft vor ihren Familien. Am Abend vor Fronleichnam war die Jugendliche wohl zunächst noch in ihrem Elternhaus. Als alle schliefen, soll sie sich aus dem Haus geschlichen haben, um ihren Freund zu treffen. Das blieb aber nicht unbemerkt.