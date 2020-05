1,6 Promille : Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt eines 46-Jährigen in Meckenheim

Meckenheim Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag auf der A565 bei Meckenheim die Trunkenheitsfahrt eines 46-Jährigen gestoppt. Der Alkoholtest des Mannes wies einen Wert von rund 1,6 Promille auf.

In der Nacht auf Freitag hat eine Streifenwagenbesatzung eine Trunkenheitsfahrt auf der BAB 565 gestoppt. Nach Angaben der Polizei war ein 46-jähriger Mann gegen 1.20 Uhr in seinem BMW aus Meckenheim kommend in Richtung Bonn unterwegs. Weil er hierbei zwischenzeitlich ohne Licht, in Schlangenlinien sowie mit schwankender Geschwindigkeit fuhr, meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer seinen Wagen zügig bei der Polizeileitstelle.