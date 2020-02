Autofahrer flüchtet : Rollerfahrer bei Unfall in Meckenheim verletzt

Meckenheim Ein 20-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Meckenheim verletzt worden. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montagabend gegen 19 Uhr ist ein 20-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angabe der Polizei fuhr der 20-Jährige aus Rheinbach kommend in den Kreisverkehr Wormersdorfer Straße (L471)/Brückenacker in Meckenheim-Wormersdorf. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein silberfarbenes Auto ebenfalls in den Kreisverkehr und missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers.