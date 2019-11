Zeugen in Meckenheim gesucht : Diebe stehlen Hunderte Pfandkisten für Obst und Gemüse

Meckenheim Kuriose Beute: Bislang unbekannte Täter haben in Meckenheim mehrere Hundert Pfandkisten für Obst und Gemüse von einem Gewerbehof gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Männer in zwei Kleintransportern.

Mehrere Hundert Pfandkisten für Obst und Gemüse haben Diebe von dem Gelände eines Gewerbehofes in Meckenheim gestohlen. Ermittler hatten zunächst einen Tatverdächtigen in Köln festgenommen, der laut Polizeibericht vom Freitag aber wieder freigelassen wurde.

Die bislang unbekannten Täter sollen am Mittwochmorgen in der Straße Am Pannacker die leeren Kisten in zwei Kleintransporter geladen haben. Weil Zeugen das Geschehen beobachtet hatten, fühlten sich die Männer ertappt und flüchteten „in rücksichtsloser Art und Weise und mit überhöhter Geschwindigkeit“ in den Transportern, teilte die Polizei weiter mit.