Auffahrt der A61 gesperrt : 35-Jähriger bei Unfall auf A565 lebensgefährlich verletzt

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall auf der A565 in Meckenheim lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montag auf der A565 in Meckenheim ein 35-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegenwärtig ist die Auffahrt der A61 in Richtung Koblenz gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

In Meckenheim ist am Montagnachmittag ein 35-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der A565 in die Richtung Altenahr lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor er gegen 15.50 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab. Hierbei überschlug er sich mehrmals und landete auf dem Grünstreifen auf dem Dach. Der Mann wurde zunächst von Ersthelfern versorgt, welche die Rettungskräfte alarmierten.

Der Rettungshubschrauber musste rund 200 Meter vor der Unfallstelle auf der Fahrbahn landen. Foto: Matthias Kehrein

Der Mann musste vom Rettungsdienst aus seinem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Weil dieser nicht unmittelbar an der Unfallstelle anlegen konnte, musste der Hubschrauber rund 200 Meter versetzt ohne Absperrung auf der Fahrbahn landen. Derzeit ist die Auffahrt der A61 in die Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Nach einer Mitteilung der Polizei soll die Sperrung noch bis ungefähr 19 Uhr andauern.