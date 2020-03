Spürbare schwache Erschütterungen : Ein leichtes Erdbeben ereignete sich im Raum Meckenheim am Samstagvormittag

Meckenheim Am Samstagvormittag hat die Erde rund um Meckenheim leicht gebebt. Nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie erreichte des Erdbeben eine Magnitude von 2,3.

Einige Anwohner in und um Meckenheim haben am Samstagvormittag gegen 10.34 Uhr vielleicht kurzzeitige schwache Vibrationen im Boden gespürt. Der Grund: Ein Erdbeben der Stärke 2,3 hat sich am Vormittag in dem genannten Gebiet ereignet, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) meldete.