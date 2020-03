Wald wieder aufforsten : Dank GA-Lesern gibt es 1000 Bäume für den Kottenforst

MECKENHEIM-MERL In Merl sollen neue Buchen, Eichen und Erlen wachsen. Freiwillige GA-Leser packen bei bei der Pflanzung mit an.

In sogenannten Kampfgemeinschaften sollen sie die derzeitigen Widrigkeiten überstehen – die neugepflanzten Bäume im Kottenforst. Und mit Widrigkeiten sind nicht die Begleitumstände der derzeitigen, weltweiten Corona-Epidemie gemeint, sondern die anhaltende Trockenheit der beiden vergangenen Sommer und diverse Schädlinge wie der Borkenkäfer, die bei den vorgeschädigten Bäumen leichtes Spiel haben, diesen gehörigen Schaden zuzuführen. Angeleitet von Fachleuten des Regionalforstamts Rhein-Sieg-Erft und des Landesbetriebs für Wald und Holz haben rund 100 Teilnehmer am Samstag im Wald bei Merl viele Buchen, Erlen und Eichen gepflanzt – insgesamt rund 1000 Setzlinge.

„Wir haben uns für diese heimischen Baumarten entschieden, weil sie hier in unserem Revier überleben können“, erklärte Revierförster Wolfgang Bongardt den Teilnehmern bei der Einführung auf dem matschigem Waldgrund. Die Fichten, die dort einst standen, wurden „vom Borkenkäfer plattgemacht“, skizzierte Bongardt. Durch die außergewöhnliche Dürre in den vergangenen zwei Jahren leide der Wald auch heute noch in den tieferen Bodenschichten.

Das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft setzt in diesem Jahr seine Initiative zur Wiederbewaldung des Kottenforsts und des Siebengebirges fort. Unter dem Motto „Aktion Zukunftswald“ fand der Auftakt der Aufforstungsinitiative bereits Anfang Dezember 2019 im Kottenforst statt. Der GA unterstützt die „Aktion Zukunftwald“ als Medienpartner und ruft seine Leser auf, sich an der Wiederaufforstung des durch Sturm, Trockenheit und Schädlingen stark geschädigten Walds zu beteiligen. Die Plätze sind aber allesamt vergeben.

1000 junge Bäume wachsen auf zwei Hektar

Wie auch Teresa Rösner aus Bonn: „Ich möchte gerne was an meine Kinder weitergeben.“ Ihr fünfjähriger Sohn Konstantin half ihr mit seinem kleinen Spaten dabei, denn „ich habe schon mal mit Oma und Opa einen Baum gepflanzt.“ Nicht nur die Teilnehmer strotzten vor guter Laune – auch die Sonne strahlte den ganzen Tag.

Jens Merzbach vom Forstamt verteilt die Setzlinge, die dann in Merl in die Erde gepflanzt werden sollen.

Die nächste Pflanzaktion findet – nach aktuellem Stand, der wegen der Corona-Krise auch wieder hinfällig werden kann – am nächsten Samstag, 21. März, 9.30 Uhr, in der Nähe des Wanderparkplatzes „Forsthaus Buschhoven“ an der B56 in Buschhoven statt. Anmeldungen sind noch unter der Adresse www.deutschland-forstet-auf.de möglich.