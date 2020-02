Alter Friedhof in Meckenheim : Heimatforscher berät bei Fragen zur Denkmalwürdigkeit in Meckenheim

Meckenheim Meinolf Schleyers Wissen über den Alten Friedhof in Meckenheim ist gefragt. Der Haupt- und Finanzausschuss votiert einstimmig dafür, den ehemaligen Diplom-Ingenieur zu den internen Beratungen über die Denkmalwürdigkeit des Friedhofs hinzuzuziehen.

Meinolf Schleyer kennt auf dem Alten Friedhof jeden Stein. Und was er über das Areal im Laufe der Jahre herausgefunden hat, gibt der Heimatforscher bei Führungen preis. Seine Kenntnisse über die Gräber und das Schicksal jener, deren Leichen in den Wirren des Krieges erst später gefunden wurden, schätzen in Meckenheim auch Politik und Verwaltung. Der Haupt- und Finanzausschuss votiert einstimmig dafür, den ehemaligen Diplom-Ingenieur zu den normalerweise internen Beratungen über die Denkmalwürdigkeit des Friedhofs und seiner Abschnitte hinzuzuziehen.

Anlass war eine Beschwerde Schleyers. Er monierte, dass lediglich ein Teil des historisch gewachsenen Friedhofs, nämlich die Umrandung eines kleinen Areals an der Bonner Straße, unter Denkmalschutz gestellt wurde. Dies entspräche weder den ortsgeschichtlichen Fakten noch den Eintragungen in der Denkmalliste.

Laut Bürgermeister Bert Spilles habe die Stadt 2012 auf dem Alten Friedhof die ersten 28 Urnenwürfel in zwei Wänden aufgestellt. Ein gleiches Ensemble fand dann 2016 ebenfalls einen Platz an der Außenmauer neben der Trauerhalle zur Bonner Straße hin. Mit den beiden neuen Wänden stehen insgesamt 84 Würfel zur Verfügung.

Jahrhundertelang war die Erdbestattung die Regel. Mittlerweile liegt in Meckenheim die Feuerbestattung bei rund 70 Prozent , oft mit einer anschließenden Beisetzung in einer Urnenwand. Um der wachsenden Nachfrage nachzukommen, hat die Stadt auf dem „Alten Friedhof“ an der Bonner Straße die vier bestehenden um zwei weitere Urnenwände erweitert. Pfarrer Reinhold Malcherek und Pfarrerin Franziska Hageloch haben sie am Donnerstag feierlich gesegnet.

Zudem habe man zwar dem Bereich mit den Kriegsgräbern einen Sonderstatus zugestanden, keinen haben dagegen die Gräber erhalten, in denen die ersten Tage nach der Bombardierung Meckenheims unter den Trümmern gefundenen Toten ruhen. Diese Menschen wurden seinerzeit in Familiengräbern bestattet, weil das Massengrab schon geschlossen war. Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadt ein solches Grab geräumt, weil der offizielle Sonderstatus fehlte und man sich der historischen Fakten offenbar nicht bewusst war.

Nicht nur hinsichtlich der Denkmalschutzwürdigkeit der verschiedenen Friedhofsbereiche seien laut Schleyer Fehler unterlaufen, auch das vorgelegte Zahlenwerk in verschiedenen Schriftwechseln sei nicht korrekt. So sei der Friedhof beispielsweise nicht erst zum Ende des 19. Jahrhundert angelegt worden. Quellen belegten, dass die katholische Kirchengemeinde Sankt Johannes der Täufer schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Teil des heutigen Geländes an den damals zuständigen Pfarrer Clemens verpachtet hatte, damit dieser dort einen Friedhof anlegen könne. Tatsächlich wurde der Friedhof am Ende des 19. Jahrhunderts erweitert. Zudem seien in der Denkmalliste historische Begriffe nicht korrekt wiedergegeben. Dies könne jedermann auf der vor zwei Jahren vom Heimatverein gestifteten Tafel auf dem Alten Friedhof nachlesen.