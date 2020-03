Merry Legs Ranch : Einigung im Streit um Pferderanch in Meckenheim

Einigung im Streit um Pferderanch in Meckenheim

Meckenheim. Die Betreiberin einer Pferderanch in Meckenheim fürchtete nach der Androhung von Zwangsgeld um ihren Betrieb. Nun fanden beide Seiten eine Einigung.

Wenn keine intakte oder überhaupt keine Grasnarbe mehr vorhanden sei, könnten die Schadstoffe aus den tierischen Ausscheidungen nicht mehr von Pflanzen aufgefangen und gefiltert werden, hatte der Rhein-Sieg-Kreis in seinem Schreiben mitgeteilt. Diese Schadstoffe könnten deshalb ungefiltert ins Grundwasser geraten, eine solche Fläche dürfe nicht mehr für die Pferde genutzt werden. Klapproth berichtete, dass die Behörde auch die Zwischenlagerung des Mists auf einem Anhänger als unzulässig erachtete. Auch von dort aus könnten schadstoffbehaftete Sickerwässer ins Grundwasser gelangen, so die Argumentation. Um dennoch eine Lösung für den weiteren Betrieb der Ranch zu finden, trafen sich Behördenvertreter mit der Betreiberin an Ort und Stelle.