Corona-Krise in Meckenheim : Bislang liegt das Minus bei sieben Millionen Euro

Rathaus

Auf Anfrage der SPD informierte Erster Beigeordneter Holger Jung darüber, dass rund 20 Prozent der Mitarbeiter in städtischen Betreuungseinrichtungen zu den Risikogruppen zählen. Trotz aller Einschränkungen hätten alle Not- und Betreuungsbedarfe gedeckt werden können. 103 Mitarbeiter haben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in unterschiedlicher Form im Homeoffice gearbeitet, so Jung. Die IT-Verbindungen seien stabil gewesen und vereinzelt hätten Mitarbeiter Interesse daran bekundet, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten. Die Erfahrungen seien unterschiedlich gewesen und sollen später genauer betrachtet werden. Laut Jung werde das Homeoffice in Zukunft an Bedeutung gewinnen.