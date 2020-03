Brand in Meckenheim : Lagerplatz für Pflanzenabfälle der Baumschule Ley in Flammen

Lagerplatz für Pflanzenabfälle der Baumschule Ley in Flammen

Brand in Meckenheim

Ein Lagerplatz für Pflanzenabfälle der Baumschule Ley hat in Meckenheim gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Meckenheim Am Donnerstagabend hat ein Lagerplatz für Pflanzenabfälle der Ley Baumschule in Meckenheim gebrannt. Der Geschäftsführer geht derzeit von Brandstiftung aus.

Am Donnerstagabend stand ein Lagerplatz für Pflanzenabfälle der Ley Baumschule in Meckenheim in Flammen. Der Geschäftsführer der Baumschule, Christoph Dirksen, war gegen 20.30 Uhr von mehreren Anrufern, darunter Nachbarn, die Polizei und die Feuerwehr Rheinbach, alarmiert worden. Er geht von einer Brandstiftung aus.