Bio – Luxus für Reiche? : Meckenheimer Obstbauer informiert über Bioanbau

Bio-Bauer Lothar Krämer baut Obst seit 20 Jahren nach biodynamischen Richtlinien an. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Der Meckenheimer Bio-Obstbauer Lothar Krämer hat am Montag in Meckenheim über die Bedingungen und Probleme des Bioanbaus gesprochen. Damit räumt er mit einer ganzen Reihe von Klischees auf.

„Früher gab es mal mehr und mal weniger Äpfel, die Lagerfähigkeit war begrenzt, und der Wurm im Apfel gehörte zum guten Ton“, sagte Lothar Krämer. Der Bio-Obstbauer referiert am Montagabend auf Einladung der Kolpingsfamilie Meckenheim über Bedingungen und Probleme des Bioanbaus. Mit Antworten auf die Frage „Bio – Luxus für Reiche?“ charakterisierte er den Obstanbau in kleinbäuerlichen Strukturen, in denen bis 1950 viel Arbeitskraft und wenig Technik vorherrschte.