Zugang zu Bushaltestellen : Barrierefreier Ausbau kommt in Meckenheim voran

18 Zentimeter höher liegen jetzt die barrierefrei ausgebauten Haltestellen am Siebengebirgsring in Meckenheim. Foto: Stadt Meckenheim

Meckenheim Der Nahverkehr Rheinland und die Stadt Meckenheim erneuern vier Haltestellen. Sie werden jetzt barrierefrei.

Die Formel ist eine vergleichsweise einfache: „Barrierefreiheit ist für jeden Zehnten unentbehrlich, für jeden Dritten notwendig und für uns alle komfortabel“, erklärt der Sozialverband VdK Deutschland und betont dabei, dass jeder Mensch früher oder später davon profitieren kann, wenn es etwa auf Wegen keine Stufen gibt – oder an Bushaltestellen. Die Stadt Meckenheim und der Nahverkehr Rheinland (NVR) bauen darum das Netz an barrierefreien Haltepunkten gemeinsam aus. Aktuell lassen sie durch das ausführende Unternehmen Schäfer aus Kall vier Bushaltestellen auf dem Siebengebirgsring barrierefrei ausbauen.

Neben der Anhebung der Bushaltestellen auf eine Bordhöhe von 18 Zentimetern, um ein möglichst barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, dienen zukünftig sogenannte taktile Leitstreifen und Noppenpflaster Sehbehinderten als zusätzliche Orientierungshilfe. Wer einen Pendel- beziehungsweise Blindenstock benutzt, kann etwa anhand der Leitstreifen oder der Noppenprofile erkennen, wo der Haltebereich ist und wo die Bordsteinkante zur Straße beginnt. Hintergrund: Konzipiert wurde das Leitliniensystem für Sichtbehinderte und Blinde in den 60er-Jahren in Japan. Von dort setzten sie sich weltweit durch. In Deutschland unterliegen die Bodenindikatoren einer einheitlichen DIN-Norm.

Außerdem werden in Meckenheim die Warteflächen an den vier Bushaltestellen vergrößert und moderne transparente Wartehallen mit Sitzgelegenheit nach dem einheitlichen Standard der Stadt Meckenheim aufgestellt. Des Weiteren sollen jeweils zwei Fahrradanlehnbügel pro Haltestelle zur Verknüpfung des Radverkehrs mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beitragen. Die beiden Haltestellen „Sportzentrum“ sind bis auf die Fahrradanlehnbügel und die Abfalleimer bereits fertiggestellt. Die dortige Querungshilfe wurde ebenfalls erneuert und der veränderten Situation angepasst. Aktuell laufen noch die Bauarbeiten für den Umbau der Haltestellen an der Wachtbergstraße – zunächst in Fahrtrichtung Bonn.