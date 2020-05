Unternehmen in Meckenheim : Angebotene Technik ermöglicht Konferenz mit 400 DFB-Funktionären

Meckenheim Ein Meckenheimer Unternehmen ermöglicht den virtuellen Bundestag des Deutschen Fußballbundes. Denkbar sei die eingesetzte Technik auch für Hauptversammlungen großer Aktiengesellschaften.

Gefühlt ganz Deutschlands Fußballwelt schaute jüngst in Meckenheim auf die außerordentliche Bundesversammlung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Die nämlich fand wegen der Pandemie nicht wie gewohnt in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main mit allen physisch anwesenden Delegierten statt, sondern mit einer Auswahl des Präsidiums in der Halle eines Meckenheimer Unternehmens, das normalerweise Großveranstaltungen wie Olympia mit Veranstaltungstechnik versorgt.