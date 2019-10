pezieller Korrosionsschutz : Neue Brücke über die A565 bei Merl entsteht ab Ende 2019

Meckenheim Ende des Jahres beginnen die Arbeiten für den Neubau der Autobahnüberführung bei Meckenheim-Merl. Die Brücke war im Juli 2018 abgerissen worden, weil sie nicht mehr verkehrssicher war.

Zwischen den Anschlussstellen Meckenheim-Nord und Merl war während der Sommerferien 2018 die Autobahn für rund 34 Stunden gesperrt. Zwar wehrte sich die 61 Meter lange Autobahnquerung lange gegen ihren Abriss, letztlich lief das zerstörerische Werk aus Sicht der Fachleute aber wie am Schnürchen. Wie der General-Anzeiger jetzt erfuhr, soll Ende dieses Jahres an gleicher Stelle eine neue Brücke entstehen. Das bestätigte Tobias Zoporowski, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßen NRW, dem GA.

Straßen NRW erhofft sich längeren Korrosionsschutz

Die Straßenbauer erhoffen sich von dieser technischen Finesse, dass es erst später als üblich zu einer Korrosionsschutzerneuerung kommen sollte - etwa nicht nach rund 25 Jahren, sondern erst nach 40 Jahren. Durch diese Innovation werde die neue Merler A 565-Brücke zu einem Pilotprojekt für den Bund. Hintergrund: Diese Art des Korrosionsschutzes ist bereits in ähnlicher Art erfolgreich bei Spundwänden zur Anwendung gekommen und soll nun an Brücken erprobt werden, damit es beim Bau von Brücken zur Regel werden kann.

Der Pilotcharakter des Bauvorhabens sorgt planerisch für eine Novität: Der Entwurf der neuen Brücke werde nicht wie üblich in der Krefelder Autobahnniederlassung des Landesbetriebs geprüft und genehmigt, sondern als sogenannte "Zustimmung im Einzelfall" für Pilotprojekte des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin und dem Landesverkehrsministerium in Düsseldorf vorgelegt, die dann beide grünes Licht geben müssen. "Dies ist ein etwas längerer Vorgang als bei konventionellen Projekten, die ansonsten in eigener Zuständigkeit genehmigt werden", berichtet Zoporowski.