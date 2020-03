Unfall in Meckenheim-Merl : 61-Jährige wird von Bus überrollt und stirbt

Eine 61-Jährige wurde am Samstagabend von einem Bus überrolt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Eine 61 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstagabend in Meckenheim-Merl von einem Bus überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Offenbar war die Frau gestolpert und vor den Bus gestürzt.

Für eine 61-jährige Frau ist am Samstagabend nach einem Unfall in Meckenheim-Merl jede Hilfe zu spät gekommen: Die Fußgängerin war an der Ecke Zypressenweg/Fichtenweg offenbar ins Straucheln gekommen und dann auf die Straße gestürzt. Genau in diesem Moment passierte ein Bus die Stelle.