Bombenangriff vor 75 Jahren : 500 Bomben über Meckenheim am Ende des Zweiten Weltkriegs

Meckenheim Meckenheim vor 75 Jahren: Anfang März legen amerikanische Angriffe das damalige Dorf in Trümmer. 250 Menschen sterben, kaum ein Haus bleibt verschont. Über den Grund der Bombardierung gibt es verschiedene Theorien.

Innerhalb von Minuten legte vor 75 Jahren ein Bombenteppich an der Meckenheimer Hauptstraße in Trümmern, was in Jahrhunderten entstanden war. Der 2. und 5. März 1945 sind bis heute für die meisten Meckenheimer Familien eine Zäsur im Stammbaum, an der mancher Zweig abrupt endet.

So kamen am 6. März amerikanische Bodentruppen in Meckenheim an, zogen am 7. März weiter über Adendorf und Fritzdorf bis nach Remagen, um dort die bekannte Ludendorff-Brücke zu besetzen. Am 8. März begannen in Meckenheim die Arbeiten zum Ausheben des Massengrabs neben der Kapelle auf dem Friedhof an der Bonner Straße. Hier wurden die Opfer der Angriffe, die bis zu diesem Zeitpunkt im Saal einer Gaststätte untergebracht waren, am 11. März bestattet.