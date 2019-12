Wegen Sondergenehmigung : Deutschlands jüngster Fahrlehrer kommt aus Heimerzheim

Mit 20 Jahren schon Fahrlehrer: Mit einer Ausnahmegenehmigung darf Philipp Rang anderen das Autofahren in Theorie und Praxis beibringen. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Heimerzheim Philipp Rang ist der wohl jüngste Fahrlehrer Deutschlands. Der 20-Jährige aus Heimerzheim absolvierte am 5. Dezember seine letzte Prüfung, einen Tag später hatte er seine Unterrichtserlaubnis in der Tasche.

Stolz auf den Filius ist auch Wilfried Rang. Er hat seinen Sohn in der eigenen Fahrschule ausgebildet – und zugleich auch die Nachfolge im Unternehmen gesichert.

Dass Philipp Rang schon vor dem gesetzlich vorgegebenen Mindestalter von 21 Jahren als Fahrlehrer arbeiten darf, verdankt er einer Ausnahmegenehmigung des Straßenverkehrsamtes der Kreisverwaltung. Denn in der 2018 erlassenen neuen Ausbildungsverordnung für Fahrlehrer, in der das Eingangsalter von 22 auf 21 Jahren herabgesetzt wurde, stand zunächst nichts von einem Mindestalter für Fahrlehrer-Anwärter für die Zeit des Praktikums in einer Fahrschule nach der schulischen Ausbildung.

Fahrlehrer Bundesweit gibt es 10 000 Fahrschulen Nach Angaben des Fahrlehrer-Verbands Nordrhein gibt es bundesweit 10 000 Fahrschulen, von denen jeder zweite Betrieb eine Dependance hat, 2500 Unternehmen sind in Nordrhein-Westfalen registriert. Rund 40 000 Fahrlehrer in Deutschland, in NRW um die 8500, vermitteln Theorie und Praxis in den Klassen A (Motorrad), B (PKW) und C (LKW). Das Durchschnittsalter der Fahrlehrer liege bei 54 Jahren. Nach der Ausbildungsverordnung vom 1. Januar 2018 erhalten Frauen und Frauen ihre Fahrlehrer-Erlaubnis schon mit 21 Jahren. trs

Philipp war 19 Jahre alt, als er den theoretischen und fachpraktischen Teil in der Ausbildungsstätte in Leverkusen mit Bravour bestanden hatte. Doch dann begannen die Schwierigkeiten. „Ich war zu jung. Um den Anwärterschein schließlich zu erhalten, musste ich erst noch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung über mich ergehen lassen“. Als Ausnahme wurde ihm der Anwärterschein zugestanden – dem Praktikum mit selbständigem Unterricht in Theorie und Praxis stand mithin nichts mehr im Wege.

Fachwissen sorgt für Autorität

Seit der bestandenen Lehrprobe ist der frischgebackene Ausbilder mit Fahrschülern auf den Straßen in Swisttal und im benachbarten Euskirchen unterwegs. Gefragt sind dann die pädagogischen und psychologischen Fähigkeiten des jungen Fahrlehrers. Das Lob der Schüler ist Philipp Rang ausgesprochen wichtig, und seine Unterrichtsmethoden sind mit Gruppenarbeit und Whiteboard samt integrierter virtueller Magnettafel zur Veranschaulichung gefährlicher Situationen im Straßenverkehr auf dem neuesten didaktischen Stand. Auch wenn die meisten Fahrschüler gleichaltrig oder älter sind, Probleme in Sachen Autorität hat der 20-jährige nicht. „Die Schüler wissen, dass ich das Fachwissen habe. Wir sprechen dieselbe Sprache. Dadurch ist die Atmosphäre immer ziemlich locker.

Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium in Rheinbach wollte Rang eigentlich auf Lehramt studieren, hatte auch schon ein Praktikum in der Grundschule gemacht. Die knapp einjährige Ausbildung als Fahrlehrer war ursprünglich als Übergang gedacht. „Damit ich schon einmal eine Ausbildung habe“, sagt der junge Mann. Er weiß, dass sein Berufsstand vor großen Veränderungen steht. Die in Autos verbauten Assistenzsysteme werden zunehmen, selbstfahrende Autos immer mehr zum Thema.

Senior ist zuversichtlich für die Zukunft

„Ich sehe die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Zurzeit brauchen wir weiterhin Fahrlehrer. Das könnte in 30 Jahren anders sein. Vielleicht sind wir dann nur noch als Inkubatoren tätig“, erklärte Wilfried Rang. Der 53-Jährige hätte keine Probleme, seine Fahrschule irgendwann in den nächsten zehn Jahren an den Sohn zu übergeben. „Philipp wird irgendwann andere Ansichten über die Führung des Unternehmens haben. Da werde ich ihm nicht im Wege stehen“. Der Senior ist immer noch leidenschaftlich mit seinem Beruf verwurzelt. Und es ärgerte ihn sehr, als der Tüv Rheinland im Sommer die Prüftermine für seine Fahrschüler – als Folge der im Frühjahr durchgeführten Unternehmensumstrukturierung mit neuem Zuschnitt der Regionen und einer Umverteilung des Personals – sehr spät bestätigt hat.

Die Terminvergabe haben sich in den vergangenen Monaten zwar gebessert, aber „wir haben nicht mehr wie früher konkrete Ansprechpartner – weder bei der Zentrale in Köln noch bei der Niederlassung in Bonn. Der Grund liegt in der falschen Personalplanung“, sagt Wilfried Rang. Dass die Neuerungen zunächst Probleme mit sich gebracht haben, bedauerte auch Arne Böhne, Tüv-Führerschein-Experte in Köln. Dass die Kollegen im Führerscheinbüro und der Disponent, der die Termine zwischen Fahrschule, Prüfer und Prüfling koordiniert, in Bonn-Duisdorf nicht kontaktiert werden könnten, stimme jedoch nicht. „Nur die Zeiten haben sich geändert. Bis 13 Uhr sind die Kollegen telefonisch erreichbar. Nachmittags stellen sie die Mappen für jeden Prüfling zusammen. Man kann auch immer vorbeikommen“, sagte Böhne auf Anfrage.