Berufsinformationstag an der Realschule : Fachkräfte werden in Meckenheim dringend gesucht

Meckenheim Beim Berufsinformationstag an der Realschule in Meckenheim war der Andrang groß. Viele Schüler der neunten und zehnten Klassen nutzten den Tag, um sich über die verschiedensten Tätigkeiten schlauzumachen.

In einer Reihe von Vorträgen erhielten die Schüler der Klassen neun und zehn beim Berufsinformationstag am Freitag ebenso Informationen aus erster Hand über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsbilder, schulische Weiterbildungsmöglichkeiten oder duale Studiengänge. Auch in persönlichen Gesprächen an den Ständen konnten sich die Jugendlichen aus erster Hand zu informieren.

Den Stellenwert der Berufsorientierung an der THR sieht Berufswahlkoordinatorin Sigrid Braß-Neese als sehr hoch an, sagte sie. So stehen Berufsbilder auf dem Lehrplan im Fach Politik und in Klasse neun gibt es Bewerbungstraining in Deutsch und in Englisch. Zudem nimmt die Schule teil an der Landesinitiative „KAoA“ (Kein Abschluss ohne Anschluss), die den Übergang von der Schule in den Beruf unterstützt. Nach den Erfahrungen gehen etwa ein Drittel der Absolventen der Realschule nach dem Abschluss in eine Ausbildung, viele besuchen anschließend ein Berufskolleg.