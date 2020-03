Kommentar zu fehlenden Erntehelfern : Landwirte entschädigen

Meinung Rhein-Sieg-Kreis Der Coronavirus setzt auch der Landwirtschaft masisv zu. Am Ende bleibt wohl eine Ernte mit weniger Helfern und weniger Ertrag. Das lässt sich nur verkraften, wenn die Landwirte für ihre Ausfälle angemessen entschädigt werden.

Die Spargelsaison steht bevor. Das frühlingshafte Wetter in den vergangenen Tagen macht Appetit auf das edle Gemüse und lässt eigentlich auf eine gute Ernte hoffen. Doch wegen des Coronavirus, das sich immer weiter ausbreitet, ist in diesen Tagen alles anders. Denn Saisonarbeiter für die Ernte sind kaum zu finden. Oftmals stammen sie aus Osteuropa. Angesichts der Krise um Corona sind viele von ihnen auf dem Weg in die Heimat. An den Grenzübergängen zu Polen beispielsweise kam es schon zu erheblichen Staus. Das ist verständlich, wirft allerdings die Frage auf: Wer sticht in den kommenden Wochen den Spargel? Wer pflückt die Erdbeeren?