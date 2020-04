Spontane Idee in der Corona-Krise : Meckenheimer Unternehmen stellt Hygienebarrieren her

Meckenheimer Unternehmen stellt Hygienebarrieren her

Spontane Idee in der Corona-Krise

Schutzbarrieren gibt’s in der Filiale der Bäckerei Mauel in Meckenheim: Jasmin Schoenenberg (r.) nimmt von Gabi Bertram das Wechselgeld entgegen. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL MOBIL 0049 170 288163

Meckenheim Ein Meckenheimer Unternehmen baut jetzt Hygienebarrieren für Geschäfte statt Werbeaufsteller für die Kosmetikindustrie. Die Acrylwände schützen die Verkäuferinnen zusätzlich, wenn ein Kunde niesen oder husten muss.

Für gewöhnlich sind es die Gesichter von Penelope Cruz, Julia Roberts oder Emma Watson, die Maria Di Lauro-Yakar ins rechte Licht rückt. Doch in den Tagen der Corona-Krise ist alles anders: Maria Di Lauro-Yakar, Vertriebsdirektorin des Meckenheimer Unternehmens A-Z kreativ Displays, ist zurzeit oft in Backstuben, Tankstellen und Apotheken anzutreffen. Statt Werbeaufsteller für die Kosmetikindustrie produziert das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen jetzt Hygienebarrieren und Spuckschutzwände.

Wer in den 23 Filialen der Bäckerei Mauel vor oder hinter der Theke steht, profitiert von den Barrieren aus transparentem Acrylglas auf den Glastheken. „Uns ist es wichtig, einerseits unsere Mitarbeiter zu schützen, andererseits aber auch den Kunden Sicherheit zu geben“, sagt Peter Mauel, Chef des Bäckereiunternehmens Mauel mit Sitz in Meckenheim.

Kunden nehmen Acrylwände gut an

„Die Kunden nehmen das sehr gut an“, berichtet Mauel. Manche Barrieren sind so konzipiert, dass sich Brot, Brötchen und andere Waren durchreichen lassen. „Zumeist sind es Maßanfertigungen“, sagt Di Lauro-Yakar. Als zu Beginn der Corana-Krise die Aufträge weniger wurden, starteten die Acrylglasproduzenten eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wie Di Lauro-Yakar es nennt. „Normalerweise produzieren wir vorwiegend Werbedisplays für namhafte Kosmetikfirmen, die aus aktuellem Anlass leider die Aufträge storniert beziehungsweise drastisch reduziert haben.“

Um die Weiterbeschäftigung der 15 Mitarbeiter zu gewährleisten, stellt die im Meckenheimer Gewerbepark Kottenforst beheimatete Firma die Produktion um und baut Hygienebarrieren für Empfangs-, Theken- oder Kassenbereiche zum Schutze von Mitarbeitern. „Wir sind allen Menschen in diesen Diensten sehr dankbar für ihren Einsatz“, bekundet Zahra Charkaoui, Projektmanagerin bei A-Z kreativ Displays.

A-Z kreativ Displays beliefert Bäckereien, Tankstellen, Apotheken

„Wir sind von dem Unternehmen angesprochen worden und haben sofort zugeschlagen“, berichtet Peter Mauel. Damit bei all der Transparenz des durchsichtigen Werkstoffs der Überblick nicht verloren geht, weisen aufgeklebte Pfeile den Weg: „Wir bedienen Sie hier“ ist darauf zu lesen. Auch wenn in seinen Filialen flächendeckend kontakfreies Bezahlen per Karte möglich ist, ganz ohne Bargeld gehe es aber noch nicht, weiß Peter Mauel.