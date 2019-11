Sensationsfund auf dem Wolbersacker : Historiker will „Wolbi“ nach Rheinbach holen

Mitsamt dem Erdreich drumherum bargen Archäologen die 4500 Jahre alten Knochen vom Rheinbacher Wolbersacker. Foto: JÜRGEN VOGEL/LVR-LANDESMUSEUM

Rheinbach. „Wolbi“ soll zurück nach Rheinbach kommen. Geschichtsdidaktiker Tobias Hasenberg möchte den Bogenschützen, der vor 4500 Jahren auf dem Wolbersacker gelebt hat, auf digitalem Weg zurückholen.

Dass die Knochen des Jungsteinzeitmannes, der in einer Hockstellung beigesetzt und dessen Skelett vor einem Jahr in rund einem Meter Tiefe gefundenen wurde, zu Ausstellungszwecken nach Rheinbach zurückkehren, hatten die mit der archäologischen Grabung befassten Experten des LVR-Landesmuseums in Bonn ausgeschlossen. Die Fundstücke sind wegen ihrer herausragenden Bedeutung in Landesbesitz übergegangen.

Es sei zwar „immer möglich, sich Funde auszuleihen“, hatte Ursula Francke vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Mai im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Planung und Verkehr berichtet. Allerdings sei diese Ausleihe nur „für eine gewisse Zeit“ möglich, schränkte Francke ein. Im Gespräch mit dem General-Anzeiger macht Hasenberg, der als Lehrbeauftragter für Geschichtsdidaktik am Historischen Institut der Universität Köln arbeitet, deutlich, dass es nicht der Originalfunde bedarf, um beispielsweise „Wolbi“-Touristen nach Rheinbach zu lotsen.

Augmented Reality Virtuelle Bilder für Tablet und Smartphone Wer sich etwa den 324 hohen Eiffelturm anschauen möchte, muss nicht auf dem Marsfeld in Paris stehen, um ihn von allen Seiten zu mustern. Eine Vielzahl von digitalen Plattformen, Videos und Bildern eröffnet die Möglichkeit, sich das Wahrzeichen der französischen Metropole gleichsam überall auf der Welt und zu jeder Zeit anzuschauen - zumindest, um einen ersten Eindruck vom Eiffelturm und seiner Lage zu gewinnen. Auf diesem digitalem Wege könnte auch der im vergangenen Jahr auf dem Rheinbacher Wolbersacker gefundene Jungsteinzeitmensch, von GA-Leser mehrheitlich auf den Namen „Wolbi“ getauft, zu neuem Leben erweckt werden. Eine Rheinbacher Delegation könnte sich jüngst in Douaumont-Vaux bei Verdun in Lothringen davon überzeugen, welche Möglichkeiten „Augmented Reality“ bietet. In der Entstehung befinde sich dort ein Projekt, bei dem Besucher mithilfe der „Erweiterter Realität“ etwa einen virtuellen Spaziergang durch das Dorf Vaux unternehmen können, welches während der erbitterten Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg komplett dem Erdboden gleich gemacht wurde. Auf virtuelle Weise können die Nutzer sehen, wie es dort vor Beginn der Kampfhandlungen im Februar 1916 ausgesehen hat. Auf Tablet oder Smartphone blicken Besucher in den damals 287 Einwohner zählenden Ort, sehen wie er vor mehr als 100 Jahren aussah, treffen seine Bewohner und können sich Interviews mit ihnen anhören. qm

„Der Fund ist ein Gewinn, den es zu nutzen gilt“, findet der 29-jährige Doktorand. „Da schien es eine bestechende Idee, die Überreste vor Ort auszustellen. Aber abgesehen von der Position der LVR-Denkmalpfleger und juristischen Gründen: Es wäre sehr komplex gewesen.“ Die Präsentation der Funde bräuchte ein Ausstellungsumfeld, „das stimmig im Inhalt und modern im Design wäre“. Laut Hasenberg greife es allerdings zu kurz, die Anziehungskraft auf die Aura der Überreste zu beschränken. „Das Tolle am Rheinbacher Fund ist nicht, dass er Lust auf das Rätsel seines Lebens in der Jungsteinzeit machen kann“, findet er. Mithin liege es auf der Hand, den „Wolbi“ digital zurück nach Rheinbach zu holen.

Mit Augmented Reality, der sogenannten Erweiterten Realität, lassen sich digitale Schichten über den Fundort zu legen. Diese veranschaulichten via Smartphone oder Tablett direkt am Acker sowohl Wolbis Lebensumstände als auch die Umstände der Ausgrabungen. „Dies würde das Original im Museum nicht ersetzen, aber geschickt ergänzen“, findet Historiker Hasenberg. Eine digitale Variante wäre handlich und anschaulich – und so potenziell für viele Menschen interessant, von Fahrradtouristen bis hin zu Schülern. Ein Replikat und eine Dokumentation nennt Hasenberg zwar „naheliegend“, allerdings wirke beides eher konventionell. „Eine Dokumentation geht im Regal unter. Eine Kopie bräuchte eine ansprechende Ausstellung – kaum sinnvoll, wenn es Ähnliches beim Original in Bonn gibt“, sagt der Meckenheim, der für die Grünen im Rat saß und sein Mandat Ende September aus beruflichen Gründen niedergelegt hat.

Eine Fülle von Geheimnissen hat die 8,1 Hektar große Fläche am Wolbersacker den Archäologen schon preisgegeben. Diese durften auf dem unbebauten Gelände an der Autobahn 61 graben, bevor die Bauarbeiten für die Erschließung des Gewerbegebiets Wolbersacker beginnen konnten. So fanden die Altertumsforscher heraus, dass auf dem Wolbersacker einst eine große Siedlung stand. Die Wissenschaftler fanden die Grundrisse von 50 Häusern – für die damalige Zeit ein sehr großer Zusammenschluss. Die ältesten Siedlungsfunde sind auf die Zeit zwischen 5300 und 5000 vor Christi Geburt datiert.